В Украине обновили деление на карантинные зоны: Киев стал "оранжевым"

Министерство здравоохранения Украины обновило деление областей страны на карантинные зоны по уровню распространения коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

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Согласно данным ведомства, в "красной" зоне находятся четыре области — к Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой добавилась Закарпатская.

В свою очередь, к "оранжевому" уровню эпидемической опасности отнесены 9 областей: Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, а также город Киев.

Остальные области Украины находятся в "желтой" зоне.

Ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 6 марта приняла решение установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области.

Напомним, 17 февраля Кабинет министров принял постановление о введении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля: установлено 4 уровня эпидопасности и показатели их определения.

Как известно, "зеленый" уровень позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения. Он устанавливается одновременно на всей территории Украины, если заболеваемость гриппом и ОРВИ в как минимум 13 регионах менее 50% от эпидемического порога, а коэффициент выявления случаев COVID-19 — менее 5%.

"Желтый" уровень действует как базовый на уровне всей страны. Устанавливается на уровне регионов.

"Оранжевый" — предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Устанавливается на уровне регионов, если превышен хотя бы один показатель:

- заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог;

- загруженность коек, обеспеченных снабжением медицинского кислорода, более 65%;

- количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения менее 300;

- количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения более 60;

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 20%;

- рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более 50%.

"Красный" уровень эпидемической опасности устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены два или более указанных показателя. Он определяется решением Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения в течение 48 часов. Решение об отмене "красного" уровня принимается в случае достижения регионом всех показателей в течение не менее 5 дней подряд.

Как сообщалось, в Украине с начала пандемии лабораторно подтвержден 1 млн 394 тысячи 61 случай заражения коронавирусом, в частности за последние сутки — 9144.