Коронавирус: в Украине за сутки более 9100 новых заражений, 156 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 6 марта 2021 года зафиксировано 9144 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 563 ребенка и 299 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 3309 человек, летальных случаев — 156, выздоровели — 3351 человек, осуществлено тестирований за сутки — 81 тысяча 333 (в том числе методом ПЦР — 38 тысяч 972, методом ИФА — 15 тысяч 627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26 тысяч 734).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 394 тысячи 61 человек, выздоровели — 1 млн 194 тысячи 373 человека, летальных исходов — 26 тысяч 919, проведено ПЦР-тестов — 7 млн 101 тысяча 358.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки выглядит так:

город Киев — 682 случая;

Винницкая область — 714 случаев;

Волынская область — 195 случаев;

Днепропетровская область — 488 случаев;

Донецкая область — 193 случая;

Житомирская область — 749 случаев;

Закарпатская область — 665 случаев;

Запорожская область — 188 случаев;

Ивано-Франковская область — 676 ​​случаев;

Киевская область — 595 случаев;

Кировоградская область — 47 случаев;

Луганская область — 35 случаев;

Львовская область — 531 случай;

Николаевская область — 337 случаев;

Одесская область — 375 случаев;

Полтавская область — 112 случаев;

Ровенская область — 198 случаев;

Сумская область — 194 случая;

Тернопольская область — 357 случаев;

Харьковская область — 522 случая;

Херсонская область — 62 случая;

Хмельницкая область — 376 случаев;

Черкасская область — 143 случая;

Черновицкая область — 522 случая;

Черниговская область — 188 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 5 марта, в Украине было зарегистрировано 10 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.