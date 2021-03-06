Коронавирус: в Украине за сутки более 9100 новых заражений, 156 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 6 марта 2021 года зафиксировано 9144 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 563 ребенка и 299 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировано 3309 человек, летальных случаев — 156, выздоровели — 3351 человек, осуществлено тестирований за сутки — 81 тысяча 333 (в том числе методом ПЦР — 38 тысяч 972, методом ИФА — 15 тысяч 627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26 тысяч 734).
Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 394 тысячи 61 человек, выздоровели — 1 млн 194 тысячи 373 человека, летальных исходов — 26 тысяч 919, проведено ПЦР-тестов — 7 млн 101 тысяча 358.
В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.
По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки выглядит так:
город Киев — 682 случая;
Винницкая область — 714 случаев;
Волынская область — 195 случаев;
Днепропетровская область — 488 случаев;
Донецкая область — 193 случая;
Житомирская область — 749 случаев;
Закарпатская область — 665 случаев;
Запорожская область — 188 случаев;
Ивано-Франковская область — 676 случаев;
Киевская область — 595 случаев;
Кировоградская область — 47 случаев;
Луганская область — 35 случаев;
Львовская область — 531 случай;
Николаевская область — 337 случаев;
Одесская область — 375 случаев;
Полтавская область — 112 случаев;
Ровенская область — 198 случаев;
Сумская область — 194 случая;
Тернопольская область — 357 случаев;
Харьковская область — 522 случая;
Херсонская область — 62 случая;
Хмельницкая область — 376 случаев;
Черкасская область — 143 случая;
Черновицкая область — 522 случая;
Черниговская область — 188 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 5 марта, в Украине было зарегистрировано 10 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.