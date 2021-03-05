Общество 50 минут назад

56% украинцев поддержат введение локдауна при росте заболеваемости Covid-19 — опрос

В то же время 77% и 80% соответственно выступают против прекращения работы междугороднего и городского транспорта

Акция протеста против карантинных ограничений под Кабмином. Фото: The Village Акция протеста против карантинных ограничений под Кабмином. Фото: The Village
Акция протеста против карантинных ограничений под Кабмином. Фото: The Village

56% украинцев скорее поддержат введение жесткого карантина (локдауна) в Украине, если заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране будет существенно расти.

В то же время 41% опрошенных склоняются к тому, что не поддержат это, а 3% с ответом затрудняются. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, о поддержке возможного локдауна заявили 68% избирателей "Свободы", 66% — "Силы и чести", 64% — "Слуги народа", 62% — Радикальной партии, 59% — "Батькивщины", 58% — "Голоса", 56% — "Европейской солидарности", 53% — партии "Наши", 52% — партии "За будущее", 49% — "Украинской стратегии Гройсмана", 49% — "Оппозиционной платформы — За жизнь" и лишь 37% сторонников Партии Шария.

В то же время 77% украинцев против прекращения в случае локдауна работы междугороднего общественного транспорта, а 80% — работы городского транспорта. Напомним, однако, что эти мера уже предусмотрена решением Кабинета министров от 24 февраля. Но поддерживают их лишь 19% и 16% соответственно.

Читайте также:
Как карантин изменил пищевые привычки: доставка побеждает рестораны?

А вот закрытие ресторанов и кафе поддержали бы 69%, кинотеатров — 68%, спортзалов — 58%. За прекращение работы школ при локдауне выступает 52% респондентов, детсадов — 47%.

При этом 37% респондентов считают, что в последнее время заболеваемость Covid-19 растет, 34% — что не меняется, 20% — что снижается. 9% с оценкой ситуации затрудняются.

В частности, о росте заболеваемости заявили по 47% опрошенных сторонников "Свободы" и "Евросолидарности", 46% — "Украинской стратегии", 45% — "Голоса", 44% — Радикальной партии, по 39% — "Силы и чести" и "Батькивщины", по 35% — ОПЗЖ и "Наших", по 30% — "Слуги народа" и Партии Шария, 29% — партии "За будущее".

При этом в падении заболеваемости больше всего уверены сторонники СН (28%) и "За будущее" (34%). Среди последних вообще эта точка зрения доминирует.

Кроме того, граждан опросили о том, кто является, по их мнению, главным ответственным за вакцинацию населения. 45% назвали министра здравоохранения, 22% — президента, 11% — Верховную Раду, 10% — замминистра здравоохранения — главного санитарного врача Украины, 5% — премьер-министра. Кого-то другого указали 3%, "никого" — 1%, еще 3% с ответом затруднились.

Опрос был проведен 2-3 марта среди 2500 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности выборки с вероятностью 0,95 составляет не больше 2%.

Напомним, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал наступление новой волны заболеваемости Covid-19 в Украине, заявив, что в случае перехода большинства областей в "красную" зону эпидемиологической опасности придется вводить локдаун уже по всей стране.

С 3 марта "красный" эпидрежим по Covid-19 введен в Житомирской области. До этого с 26 февраля такие ограничения были введены в Ивано-Франковской области, а с 1 марта — и в соседней Черновицкой.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина имеет самый низкий уровень экономических свобод в Европе — исследование
Украина имеет самый низкий уровень экономических свобод в Европе — исследование
"Рейтинг" включил в опрос Мураева и "Наших", показав падение Бойко и ОПЗЖ на третье место
"Рейтинг" включил в опрос Мураева и "Наших", показав падение Бойко и ОПЗЖ на третье место
Стерненко доверяет лишь 10% украинцев, 58% о нем не слышали — опрос
Стерненко доверяет лишь 10% украинцев, 58% о нем не слышали — опрос
Загрузка...
Новое видео
Чи потрібен вам касовий апарат? РРО для підприємців в 2021 році — Ірина Нараєвська

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На вокзале в Киеве поезд отрезал человеку ноги

  3. Зеленский поручил разработать ряд запретов для украинцев со вторым гражданством

  4. Житель Харьковской области содержал семерых рабов, привлекая к вырубке леса (ФОТО, ВИДЕО)

  5. Гео Лерос заявил о провокации вокруг его мансарды

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...