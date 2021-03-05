56% украинцев поддержат введение локдауна при росте заболеваемости Covid-19 — опрос

56% украинцев скорее поддержат введение жесткого карантина (локдауна) в Украине, если заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране будет существенно расти.

В то же время 41% опрошенных склоняются к тому, что не поддержат это, а 3% с ответом затрудняются. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, о поддержке возможного локдауна заявили 68% избирателей "Свободы", 66% — "Силы и чести", 64% — "Слуги народа", 62% — Радикальной партии, 59% — "Батькивщины", 58% — "Голоса", 56% — "Европейской солидарности", 53% — партии "Наши", 52% — партии "За будущее", 49% — "Украинской стратегии Гройсмана", 49% — "Оппозиционной платформы — За жизнь" и лишь 37% сторонников Партии Шария.

В то же время 77% украинцев против прекращения в случае локдауна работы междугороднего общественного транспорта, а 80% — работы городского транспорта. Напомним, однако, что эти мера уже предусмотрена решением Кабинета министров от 24 февраля. Но поддерживают их лишь 19% и 16% соответственно.

А вот закрытие ресторанов и кафе поддержали бы 69%, кинотеатров — 68%, спортзалов — 58%. За прекращение работы школ при локдауне выступает 52% респондентов, детсадов — 47%.

При этом 37% респондентов считают, что в последнее время заболеваемость Covid-19 растет, 34% — что не меняется, 20% — что снижается. 9% с оценкой ситуации затрудняются.

В частности, о росте заболеваемости заявили по 47% опрошенных сторонников "Свободы" и "Евросолидарности", 46% — "Украинской стратегии", 45% — "Голоса", 44% — Радикальной партии, по 39% — "Силы и чести" и "Батькивщины", по 35% — ОПЗЖ и "Наших", по 30% — "Слуги народа" и Партии Шария, 29% — партии "За будущее".

При этом в падении заболеваемости больше всего уверены сторонники СН (28%) и "За будущее" (34%). Среди последних вообще эта точка зрения доминирует.

Кроме того, граждан опросили о том, кто является, по их мнению, главным ответственным за вакцинацию населения. 45% назвали министра здравоохранения, 22% — президента, 11% — Верховную Раду, 10% — замминистра здравоохранения — главного санитарного врача Украины, 5% — премьер-министра. Кого-то другого указали 3%, "никого" — 1%, еще 3% с ответом затруднились.

Опрос был проведен 2-3 марта среди 2500 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности выборки с вероятностью 0,95 составляет не больше 2%.

Напомним, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал наступление новой волны заболеваемости Covid-19 в Украине, заявив, что в случае перехода большинства областей в "красную" зону эпидемиологической опасности придется вводить локдаун уже по всей стране.

С 3 марта "красный" эпидрежим по Covid-19 введен в Житомирской области. До этого с 26 февраля такие ограничения были введены в Ивано-Франковской области, а с 1 марта — и в соседней Черновицкой.