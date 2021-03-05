За сутки в Украине 10 155 новых случаев заражения COVID-19, 172 человека умерли

По состоянию на 5 марта, в Украине зарегистрировано 10 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, среди заболевших — 577 детей и 345 медработников.

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Кроме этого, за прошедшие сутки госпитализировано 3 355 тысячи человек, умерло от коронавируса 172 пациентов и выздоровел 4 149 украинцев.

За это же время проведено 83 756 тестирований, в том числе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 40 393, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 16 127 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 27 236.

За все время пандемии в Украине заболело 1 384 917 человек, выздоровело от этой болезни 1 191 022 пациента, скончались от коронавируса 26 763 украинца. В течение этого времени в Украине проведено 7 062 386 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

город Киев — 910 случаев;

Винницкая область — 816 случаев;

Волынская область — 277 случаев;

Днепропетровская область — 497 случаев;

Донецкая область — 334 случая;

Житомирская область — 695 случаев;

Закарпатская область — 748 случаев;

Запорожская область — 163 случая;

Ивано-Франковская область — 737 случаев;

Киевская область — 690 случаев;

Кировоградская область — 69 случаев;

Луганская область — 50 случаев;

Львовская область — 646 случаев;

Николаевская область — 209 случаев;

Одесская область — 372 случая;

Полтавская область — 172 случая;

Ровенская область — 198 случаев;

Сумская область — 238 случаев;

Тернопольская область — 394 случая;

Харьковская область — 566 случаев;

Херсонская область — 54 случая;

Хмельницкая область — 418 случаев;

Черкасская область — 204 случая;

Черновицкая область — 561 случай;

Черниговская область — 137 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 4 марта в Украине зарегистрировано 10 057 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.