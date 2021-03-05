За сутки в Украине 10 155 новых случаев заражения COVID-19, 172 человека умерли

По состоянию на 5 марта, в Украине зарегистрировано 10 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, среди заболевших — 577 детей и 345 медработников.
Кроме этого, за прошедшие сутки госпитализировано 3 355 тысячи человек, умерло от коронавируса 172 пациентов и выздоровел 4 149 украинцев.
За это же время проведено 83 756 тестирований, в том числе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 40 393, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 16 127 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 27 236.
За все время пандемии в Украине заболело 1 384 917 человек, выздоровело от этой болезни 1 191 022 пациента, скончались от коронавируса 26 763 украинца. В течение этого времени в Украине проведено 7 062 386 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
город Киев — 910 случаев;
Винницкая область — 816 случаев;
Волынская область — 277 случаев;
Днепропетровская область — 497 случаев;
Донецкая область — 334 случая;
Житомирская область — 695 случаев;
Закарпатская область — 748 случаев;
Запорожская область — 163 случая;
Ивано-Франковская область — 737 случаев;
Киевская область — 690 случаев;
Кировоградская область — 69 случаев;
Луганская область — 50 случаев;
Львовская область — 646 случаев;
Николаевская область — 209 случаев;
Одесская область — 372 случая;
Полтавская область — 172 случая;
Ровенская область — 198 случаев;
Сумская область — 238 случаев;
Тернопольская область — 394 случая;
Харьковская область — 566 случаев;
Херсонская область — 54 случая;
Хмельницкая область — 418 случаев;
Черкасская область — 204 случая;
Черновицкая область — 561 случай;
Черниговская область — 137 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 4 марта в Украине зарегистрировано 10 057 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.