COVID-19: за сутки в Украине зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 4 марта в Украине зарегистрировано 10 057 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, среди заболевших — 611 детей и 388 медработников.

Кроме этого, за прошедшие сутки госпитализировано 3 271 человек, умерло от коронавируса 194 пациентов и выздоровел 4 837 украинцев.

За это же время проведено 83 086 тестирований, в том числе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 38 068, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 16 265 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 28 753.

За все время пандемии в Украине заболело 1 374 762 человека, выздоровело от этой болезни 1 186 873 пациентов, скончались от коронавируса 26 591 украинцев. В течение этого времени в Украине проведено 7 021 993 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

город Киев — 868 случаев;

Винницкая область — 827 случаев;

Волынская область — 652 случая;

Днепропетровская область — 384 случая;

Донецкая область — 280 случаев;

Житомирская область — 888 случаев;

Закарпатская область — 679 случаев;

Запорожская область — 180 случаев;

Ивано-Франковская область — 776 случаев;

Киевская область — 423 случая;

Кировоградская область — 93 случая;

Луганская область — 53 случая;

Львовская область — 590 случаев;

Николаевская область — 197 случаев;

Одесская область — 483 случая;

Полтавская область — 253 случая;

Ровенская область — 202 случая;

Сумская область — 297 случаев;

Тернопольская область — 457 случаев;

Харьковская область — 442 случая;

Херсонская область — 36 случаев;

Хмельницкая область — 357 случаев;

Черкасская область — 241 случай;

Черновицкая область — 626 случаев;

Черниговская область — 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 3 марта 2021 года было зафиксировано 7 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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