COVID-19: за сутки в Украине зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 4 марта в Украине зарегистрировано 10 057 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, среди заболевших — 611 детей и 388 медработников.
Кроме этого, за прошедшие сутки госпитализировано 3 271 человек, умерло от коронавируса 194 пациентов и выздоровел 4 837 украинцев.
За это же время проведено 83 086 тестирований, в том числе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 38 068, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 16 265 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 28 753.
За все время пандемии в Украине заболело 1 374 762 человека, выздоровело от этой болезни 1 186 873 пациентов, скончались от коронавируса 26 591 украинцев. В течение этого времени в Украине проведено 7 021 993 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
город Киев — 868 случаев;
Винницкая область — 827 случаев;
Волынская область — 652 случая;
Днепропетровская область — 384 случая;
Донецкая область — 280 случаев;
Житомирская область — 888 случаев;
Закарпатская область — 679 случаев;
Запорожская область — 180 случаев;
Ивано-Франковская область — 776 случаев;
Киевская область — 423 случая;
Кировоградская область — 93 случая;
Луганская область — 53 случая;
Львовская область — 590 случаев;
Николаевская область — 197 случаев;
Одесская область — 483 случая;
Полтавская область — 253 случая;
Ровенская область — 202 случая;
Сумская область — 297 случаев;
Тернопольская область — 457 случаев;
Харьковская область — 442 случая;
Херсонская область — 36 случаев;
Хмельницкая область — 357 случаев;
Черкасская область — 241 случай;
Черновицкая область — 626 случаев;
Черниговская область — 167 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 3 марта 2021 года было зафиксировано 7 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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