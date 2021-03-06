Происшествия 1 час назад

Карантин по коронавирусу: Закарпатскую область внесли в "красную" зону с 8 марта

Дополнительные карантинные ограничения в регионе вводятся с понедельника

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

В Украине в "красную" зону карантина по коронавирусу внесли Закарпатскую область: дополнительные ограничения в регионе вводятся с 8 марта 2021 года.

Соответствующее решение 6 марта приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

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"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", — написал Немчинов в мессенджере.

Известно, что в "красной" зоне карантина будет запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков.

Также будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

Ранее в Закарпатской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом местные власти ввели локальные локдауны.

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До этого в "красной" зоне карантина находились Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Также сообщалось, что Одесса до конца марта может попасть в "красную" зону.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 6 марта 2021 года было зафиксировано 9144 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

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