Курорт "Буковель" закрывают на карантин по коронавирусу до конца марта

Областная комиссия Ивано-Франковской области по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 13 марта 2021 года останавливает работу горнолыжного курорта "Буковель" в связи с карантином по коронавирусу.

Соответствующее решение было принято вечером в пятницу, 12 марта, сообщает местное издание "Курс".

"Это вынужденное решение, на которое мы пошли, и, наверное, это не последнее решение, потому что "красная зона", в которой мы находимся, развивается, и мы не видим тренда к ее снижению", — приводит издание слова главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрея Бойчука.

По словам чиновника, к такому решению областные власти побудил визит предпринимателей в Ивано-Франковскую ОГА.

"Их было очень много, их было около 200 человек, и каждый задавал один вопрос: почему эта социальная несправедливость, почему крупные компании работают, а маленькие должны не работать? По состоянию на сегодняшний день, удалось консолидировать силовой блок и все соответствующие службы вокруг этого вопроса", — отметил Бойчук.

По решению комиссии, с 13 марта на территории Поляницкой территориальной общины будут установлены дополнительные блок-посты. Беспрепятственно смогут передвигаться только местные жители или работающие в этом населенном пункте.

При этом глава ОГА также добавил, что и предыдущих решений комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было достаточно, чтобы остановить работу "Буковеля".

"Но мы столкнулись с принципиальным невыполнением этого решения. Решение сегодняшней комиссии имеет направленное действие, потому что общественный запрос слишком высок", — рассказал Бойчук.

Предполагается, что запрет въезда на территорию "Буковеля" будет действовать как минимум до 27 марта.

Напомним, с 26 февраля Ивано-Франковская область перешла в "красную зону" карантина из-за новой вспышки коронавирусной болезни, которая, по оценкам Минздрава, началась именно в "Буковеле".

23 февраля Ивано-Франковская ОГА сообщила, что из-за ситуации с Covid-19 на территории одного из крупнейших горнолыжных курортов Украины "Буковель" временно закроют для посетителей рестораны, бары и кафе.

Несмотря на это, в указанном горнолыжном курорте заявили, что он продолжит работу во время нового локдауна. Трассы не закрываются, отели также будут работать. Кафе, бары и рестораны работают только на вынос или адресную доставку. Массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы отменены.