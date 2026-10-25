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Огурцы в Украине за неделю резко подорожали: цены составили 80 грн/кг

огурцы
Огурцы в Украине за неделю резко подорожали / Depositphotos

В Украине резко подорожали тепличные огурцы. За последнюю неделю цены выросли в среднем на 32% и составляют 55–80 грн/кг. Причиной стало примерно двукратное сокращение предложения из местных тепличных хозяйств из-за прохладной погоды.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на данные EastFruit.

По оценкам аналитиков, на этой неделе объемы выборки огурцов в отечественных тепличных хозяйствах сократились примерно вдвое по сравнению с предыдущей неделей.

Из-за дефицита продукции производители сейчас преимущественно реализуют огурцы мелким оптом.

Фото 2 — Огурцы в Украине за неделю резко подорожали: цены составили 80 грн/кг

Дополнительно, цены поддерживают высокий спрос со стороны оптовых компаний и розничных сетей, а также фактическое отсутствие конкуренции со стороны импортной продукции.

Импорт может сдержать дальнейший рост цен

Эксперты не исключают, что уже на следующей неделе импортеры начнут увеличивать поставки огурцов из-за границы.

Поступление более дешевой импортной продукции может усилить конкуренцию на рынке и остановить дальнейший рост цен на огурцы украинских тепличных комбинатов.

При этом несмотря на подорожание на 32% всего за неделю, тепличные огурцы в Украине сейчас в среднем на 34% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские тепличные огурцы дорожали из-за сокращения предложения на внутреннем рынке. Тогда производители предлагали продукцию по 30–55 грн/кг, а участники рынка также ожидали дальнейшего роста цен.

Автор:
Татьяна Гойденко

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