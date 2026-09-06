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Морковь дешевеет три недели подряд: почему украинские фермеры сбрасывают цены

морковь
В Украине стремительно дешевеет морковь/Фото: facebook.com/Shuvar.WMAP

В Украине уже три недели подряд снижаются цены на морковь. Главная причина – избыток продукции на рынке и необходимость быстро распродать средние сорта корнеплода, не подходящие для длительного хранения в хранилищах.

Как пишет Dilo, об этом сообщает EastFruit.

Как отмечают аналитики, торгово-закупочная деятельность остается малоактивной. Продажи проходят исключительно небольшими партиями, а покупатели сбивают цены, ссылаясь на большое предложение от производителей.

Сколько стоит морковь и какие прогнозы

Сейчас морковь в Украине продают по 12–18 грн/кг. Несмотря на последнее понижение, ее средняя цена остается на 46% выше, чем в начале осени 2025 года.

Несмотря на падение цен в последние недели, сейчас морковь в Украине стоит в среднем на 46% дороже, чем в начале осени 2025 года.

Фото 2 — Морковь дешевеет три недели подряд: почему украинские фермеры сбрасывают цены

Производители пока не ожидают улучшения ситуации или роста стоимости. Снизить напряжение на рынке не удается из-за низких темпов реализации овоща.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжают снижаться цены на картофель. Главной причиной этого стал массовый сбор урожая в основных регионах производства, что повлекло за собой резкое увеличение предложения на рынке.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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