В Украине стремительно дешевеет картофель: сколько стоит килограмм в конце августа

В Украине уже вторую неделю подряд продолжают снижаться цены на картофель. Главной причиной этого стал массовый сбор урожая в основных регионах производства, что повлекло за собой резкое увеличение предложения на рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение East-fruit.

Пока украинские хозяйства отгружают картофель по 6–12 грн/кг ($0,13–0,29/кг). Это в среднем на 14% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Кроме сезонного фактора и ежедневного роста объемов продукции, на стоимость оказывает давление слабый спрос, который оценивается как ниже среднего.

Сейчас цена картофеля в Украине уже на 37% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Участники рынка прогнозируют, что ввиду высоких объемов производства ждать подорожания в ближайшее время не стоит.

Напомним, в Украине продолжается сезонное удешевление картофеля. Из-за массового уборки нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен в среднем на 15% за неделю.