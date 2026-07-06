Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,57

--0,23

EUR

51,02

--0,06

Наличный курс:

USD

44,65

44,55

EUR

51,40

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине продолжает дешеветь молодой картофель: какая причина

Картофель
В Украине ожидают дальнейшего удешевления картофеля / Pixabay

В Украине идет сезонное удешевление картофеля. Из-за массового уборки нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен в среднем на 15% за неделю.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение East-fruit.

Картофель продолжает дешеветь

Аналитики объясняют удешевление, прежде всего, сезонным фактором. Каждый день на рынке появляются новые партии свежего картофеля, из-за чего конкуренция между продавцами усиливается. Дополнительное давление на цены оказывает и неравномерное качество продукции: значительная часть картофеля поступает с заметными дефектами или не отвечает требованиям покупателей по товарному виду.

Для сравнения, в этот же период прошлого года картофель в Украине стоил в среднем на 16% дороже, чем сейчас.

Эксперты не исключают, что тенденция к удешевлению сохранится и дальше. По мере увеличения объемов уборки урожая и дальнейшего насыщения рынка предложение картофеля будет расти, что может повлечь за собой новую корректировку цен в сторону снижения.

Фото 2 — В Украине продолжает дешеветь молодой картофель: какая причина
Фото: EastFruit

Напомним, что цены на белокочанную капусту в Украине начали снижаться после трехнедельного удорожания. С конца прошлой недели продукция в среднем подешевела на 16% и сейчас продается по 13-22 грн. за килограмм в зависимости от качества и объема партии.

Автор:
Ольга Опенько