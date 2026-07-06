В Украине продолжает дешеветь молодой картофель: какая причина

В Украине идет сезонное удешевление картофеля. Из-за массового уборки нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен в среднем на 15% за неделю.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение East-fruit.

Картофель продолжает дешеветь

Аналитики объясняют удешевление, прежде всего, сезонным фактором. Каждый день на рынке появляются новые партии свежего картофеля, из-за чего конкуренция между продавцами усиливается. Дополнительное давление на цены оказывает и неравномерное качество продукции: значительная часть картофеля поступает с заметными дефектами или не отвечает требованиям покупателей по товарному виду.

Для сравнения, в этот же период прошлого года картофель в Украине стоил в среднем на 16% дороже, чем сейчас.

Эксперты не исключают, что тенденция к удешевлению сохранится и дальше. По мере увеличения объемов уборки урожая и дальнейшего насыщения рынка предложение картофеля будет расти, что может повлечь за собой новую корректировку цен в сторону снижения.

Фото: EastFruit

Напомним, что цены на белокочанную капусту в Украине начали снижаться после трехнедельного удорожания. С конца прошлой недели продукция в среднем подешевела на 16% и сейчас продается по 13-22 грн. за килограмм в зависимости от качества и объема партии.