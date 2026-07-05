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Капуста начала дешеветь: какие цены установили фермеры

капуста
Капуста начала дешеветь / Depositphotos

Цены на белокочанную капусту в Украине начали снижаться после трехнедельного удорожания. С конца прошлой недели продукция в среднем подешевела на 16% и сейчас продается по 13-22 грн. за килограмм в зависимости от качества и объема партии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "EastFruit".

По данным аналитиков, фермеры снижают отпускные цены из-за увеличения предложения и сдержанного спроса. Оптовые компании и торговые сети закупают капусту небольшими партиями, рассчитанными на текущую продажу.

Дополнительное давление на цены оказывает начало уборке капусты средних сортов. К реализации уже присоединилось большинство хозяйств, что увеличило объем продукции на рынке.

Несмотря на нынешнее удешевление белокочанная капуста в Украине все еще стоит в среднем на 20% дороже, чем в начале июля 2025 года.

Напомним, в начале июня цена на раннюю капусту в Украине начала расти. Производители предлагали овощи по 12–20 грн/кг.

Автор:
Татьяна Гойденко