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Капуста почала дешевшати: які ціни встановили фермери

капуста
Капуста почала дешевшати / Depositphotos

Ціни на білокачанну капусту в Україні почали знижуватися після тритижневого подорожчання. Від кінця минулого тижня продукція в середньому подешевшала на 16% і зараз продається по 13-22 грн за кілограм залежно від якості та обсягу партії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "EastFruit".

За даними аналітиків, фермери знижують відпускні ціни через збільшення пропозиції та стриманий попит. Оптові компанії й торговельні мережі закуповують капусту невеликими партіями, розрахованими на поточний продаж.

Додатковий тиск на ціни чинить початок збирання капусти середніх сортів. До реалізації вже долучилася більшість господарств, що збільшило обсяг продукції на ринку.

Попри нинішнє здешевлення, білокачанна капуста в Україні все ще коштує в середньому на 20% дорожче, ніж на початку липня 2025 року.

Нагадаємо, на початку червня ціна на ранню капусту в Україні почала зростати. Виробники пропонували овоч по 12–20 грн/кг.

Автор:
Тетяна Гойденко