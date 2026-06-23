Ціни на капусту в Україні зросли на половину: які причини та прогноз

Ціна на ранню капусту в Україні почала зростати. Виробники зараз пропонують овоч по 12–20 грн/кг ($0,27–0,45/кг). Це в середньому на 52% дорожче, ніж наприкінці попереднього тижня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Головним фактором подорожчання стало міжсезоння. Збір врожаю ранніх сортів капусти в українських господарствах практично завершився.

Водночас масове збирання капусти середніх та середньопізніх сортів іще не розпочалося. Через це пропозиція товару на ринку суттєво обмежилася. Оскільки попит з боку покупців залишається стабільним, нестача обсягів призвела до підвищення цінників.

Поточна вартість капусти врожаю 2026 року є в середньому на 20% вищою, ніж в аналогічний період кінця червня минулого року. Проте аналітики та фермери зазначають, що таке подорожчання є тимчасовим.

Щойно аграрії масово вийдуть на поля для збору капусти середніх сортів, пропозиція на ринку збільшиться, і ціни знову підуть на спад.

Нагадаємо,на початку червня молода капуста подешевшала в середньому на 22% через збільшення пропозиції від місцевих господарств та стриманий попит з боку покупців.