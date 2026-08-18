Європейські ціни на дизель повернулися до максимуму: що відбувається з пальним в Україні

Погіршення перспектив припинення війни на Близькому Сході виштовхнуло європейські ціни на дизельне пальне до максимальних позначок – котирування зросли на $136 за тонну, а за тиждень приріст становив $53/т.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

За даними цінових агенцій, європейські спотові ціни повністю відіграли серпневий спад і повернулися до рівня кінця липня — $1 368 за тонну. Ф'ючерси ICE Gasoil 18 серпня перевищили позначку $1 300 за тонну.

Водночас ф’ючерси на нафту марки Brent сьогодні коливалася в межах $91 за барель, що на $2,8 за барель вище за рівень кінця минулого тижня. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на $2,73 за барель — до $84,2 за барель.

Реакція українського ринку

Внутрішній ринок України відреагував на європейські максимуми зникненням найдешевших оптових пропозицій. У першій половині дня ціни на дизпальне на півдні та заході країни стартували від 86 грн за літр. Днем раніше нижня межа ринку становила 83,50 грн за літр на півдні та 85–85,30 грн за літр на заході. За котируваннями 11–17 серпня розрахункова вартість ресурсу на півдні складає близько 88 грн за літр.

Попри це, роздрібний ринок України поки продовжує знижувати цінники. Мережа ZOG зменшила вартість дизельного пального на 4 грн за літр — до 89,90 грн за літр. На станціях SUNOIL і Ovis пальне здешевшало на 50 копійок за літр та 90 копійок за літр відповідно. Мережа "Маркет" знизила ціну на 1 грн за літр. Точкові зміни відбулися також на станціях AMIC, "БРСМ-Нафта" та "Рур груп".

За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", середня роздрібна вартість дизельного пального в Україні за день знизилася на 12 копійок за літр — до 92,08 грн за літр.

Раніше повідомлялося, що світові ціни на нафту стрімко йдуть угору через загрозу блокади Ірану, проте український ринок пального дивує протилежним трендом. Гуртові ціни на бензин і дизель продовжують падати, а трейдери завезли в країну значні обсяги ресурсу.