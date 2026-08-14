Румунія знижує акциз на дизель, щоб зупинити стрибок цін на АЗС

У період з 16 по 31 серпня акцизний збір на стандартне дизельне пальне тимчасово знизять на 20%. Рішення ухвалено після того, як котирування Platts на дизельне пальне зросли на 34,13%, а середня ціна на заправках збільшилася на 23,01%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Digi24.

"Ми створили цей механізм саме для того, щоб держава могла швидко та цілеспрямовано втручатися, коли цього вимагають ринкові події, без фіксованих фіскальних заходів, які б мали бюджетний вплив незалежно від реальних умов", — пояснив міністр фінансів Румунії Александру Назаре.

Нові ставки акцизу

Зниження акцизного збору становитиме 560,86 лея (5 539,37 грн) за 1000 літрів дизельного пального, що відповідає 663,75 лея (6 555,43 грн) за тонну.

Ставки акцизу в Румунії з 16 по 31 серпня будуть наступними:

2243,43 лея за 1000 літрів;

2654,99 лея за тонну.

Як працює механізм регулювання

У Румунії механізм закону № 162/2026 дозволяє змінювати акциз залежно від світових цін, щоб стримати зростання вартості товарів і послуг у галузях транспорту та логістики.

"Це тимчасове втручання, адаптоване до ринкових тенденцій, за допомогою якого ми зменшуємо тиск на населення та компанії", — додав Назаре.

За його словами уряд проаналізує стан ринку знову через два тижні для ухвалення подальших рішень.

Про індекс Platts

Індекс Platts — це ціновий індикатор, який визначає вартість енергетичних, сировинних та аграрних товарів (нафта, газ, нафтопродукти, метали, олія). Його публікує міжнародне агентство (нині частина S&P Global Commodity Insights), і він слугує базою для укладання контрактів у всьому світі.

Раніше повідомлялося, що Румунія посіла перше місце в ЄС за темпами зростання цін на дизельне пальне, яке здорожчало на 7,5% за один тиждень. Через це заправка повного бака тепер обходиться водіям на 57 леїв (близько 10,86 євро) дорожче.