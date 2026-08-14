Румыния снижает акциз на дизель, чтобы остановить прыжок цен на АЗС

В период с 16 по 31 августа акцизный сбор на стандартное дизельное горючее временно снизят на 20%. Решение было принято после того, как котировки Platts на дизельное топливо выросли на 34,13%, а средняя цена на заправках увеличилась на 23,01%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Digi24.

"Мы создали этот механизм именно для того, чтобы государство могло быстро и целенаправленно вмешиваться, когда этого требуют рыночные события, без фиксированных фискальных мер, которые оказали бы бюджетное влияние независимо от реальных условий", — пояснил министр финансов Румынии Александру Назаре.

Новые ставки акциза

Снижение акцизного сбора составит 560,86 лей (5 539,37 грн) за 1000 литров дизельного горючего, что соответствует 663,75 лей (6 555,43 грн) за тонну.

Ставки акциза в Румынии с 16 по 31 августа будут следующими:

2243,43 лея за 1000 литров;

2654,99 лея за тонну.

Как работает механизм регулировки

В Румынии механизм закона № 162/2026 позволяет изменять акциз в зависимости от мировых цен с тем, чтобы сдержать рост стоимости товаров и услуг в отраслях транспорта и логистики.

"Это временное вмешательство, адаптированное к рыночным тенденциям, посредством которого мы уменьшаем давление на население и компании", - добавил Назаре.

По его словам, правительство проанализирует состояние рынка снова через две недели для принятия дальнейших решений.

Об индексе Platts

Индекс Platts – это ценовой индикатор, определяющий стоимость энергетических, сырьевых и аграрных товаров (нефть, газ, нефтепродукты, металлы, масло). Его публикует международное агентство (ныне часть S&P Global Commodity Insights), и служит базой для заключения контрактов во всем мире.

Ранее сообщалось, что Румыния заняла первое место в ЕС по темпам роста цен на дизельное топливо, которое подорожало на 7,5% за одну неделю. Поэтому заправка полного бака теперь обходится водителям на 57 леев (около 10,86 евро) дороже.