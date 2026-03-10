Запланована подія 2

Цены на топливо в Румынии выросли на всех АЗС: сколько стоят бензин и дизель

10 марта цены на топливо в Румынии выросли примерно на 0,15 лей (1,51 грн) за литр дизельного топлива и на 0,10 лей (1 грн) за литр бензина. Подорожание произошло, несмотря на падение мировых цен на нефть после заявления Дональда Трампа о возможном скором завершении войны на Ближнем Востоке.

об этом сообщает Romania Journal.

На заправках Бухареста самая низкая цена бензина зафиксирована в сети Petrom на уровне 8,30–8,32 лея за литр. В сети OMV литр стоит 8,39 лея. Премиальный бензин на АЗС Lukoil и Petrom продается по 8,91 лей, у MOL Group — по 9,02 лей, а в OMV — по 9,12 лей.

Стоимость дизельного топлива выше бензина. Стандартный дизель на Petrom стоит 8,75 лея за литр, на OMV – 8,82 лея. Цены на премиальное дизельное топливо колеблются в пределах 9,17–9,39 лей за литр. Конечная стоимость конкретных АЗС зависит от эксплуатационных расходов каждой станции, поэтому цены могут отличаться даже в пределах одной сети.

Изменение стоимости на заправках обычно происходит с задержкой в 10–20 дней по отношению к колебаниям на международных рынках. Это обусловлено циклами работы нефтеперерабатывающих заводов и запасами топлива. В течение прошлой недели цены на топливо росли три дня подряд, увеличившись на 0,24 лея на бензин и 0,33 лея на дизель. Аналитики отмечают, что в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке цена за литр горючего может достигнуть 10 леев.

Какая ситуация на АЗС в Украине?

Сегодня в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо. Бензин марки А-95+ сейчас стоит 72,66 грн за литр, что на 9 копеек больше предыдущего показателя. Стоимость бензина А-95 выросла на 12 копеек и составляет 69,10 грн. за литр. Бензин марки А-92 подорожал на 6 копеек, его актуальная цена - 66,17 грн за литр.

Наиболее существенное изменение произошло в сегменте дизельного горючего. Его цена выросла на 1,33 грн, достигнув отметки в 72,92 грн за литр. Автомобильный газ также подорожал на 6 копеек, и его стоимость на заправках составляет 40,72 грн за литр.

Напомним, Министерство энергетики Румынии рассматривает возможность снижения налогов на горючее, чтобы сдержать рост розничных цен. Основной целью является недопущение подорожания литра бензина или дизеля до 10 леев (почти 100 грн).

