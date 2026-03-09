Сербия запретила экспорт бензина и дизеля на 10 дней: что известно и какие цены на АЗС

Сегодня, 9 марта, правительство Сербии запретило экспорт дизельного топлива, бензина и сырой нефти. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 19 марта с целью предотвращения внутреннего дефицита и скачков цен на АЗС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает SeeNews.

"По истечении срока действия запрета правительство решит, какими будут дальнейшие действия, учитывая рыночную ситуацию", — заявил министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович.

Главной причиной решения стала эскалация войны на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном. Конфликт вызвал сбои в судоходстве через Ормузский пролив, являющийся ключевым маршрутом для транспортировки нефти.

Крупные производители, такие как Ирак, Кувейт и ОАЭ по имеющимся данным, уже сократили добычу ресурса. С 27 февраля фьючерсы на сырую нефть Brent выросли примерно на 47%. По состоянию на утро понедельника стоимость барреля нефти превысила 107 долларов (93 евро).

Цены на АЗС Сербии

Из-за риска резкого роста цен на АЗС президент Сербии Александар Вучич заявил 6 марта, что правительство планирует снизить акцизный сбор на горючее. Акцизный сбор на этилированный бензин составляет 76,55 динара ($0,75 США/0,65 евро /32,95 грн ) за литр, на неэтилированный бензин – 72 динара за литр, а на дизельное топливо – 74,04 динара за литр.

Максимальная розничная цена на дизельное топливо в стране на период с 6 по 13 марта установлена на уровне 203 динара за литр, тогда как на бензин – 184 динара.

Сербия является крупным импортером энергоносителей. В 2025 году страна закупила нефти и нефтепродукты на 2 миллиарда евро. Экспорт страны в этой отрасли значительно меньше и составляет 382 миллиона евро, что на 17% меньше показателей предыдущего года.

Основными направлениями снабжения очищенной нефти из Сербии являются Босния и Герцеговина, Венгрия и Болгария. Дальнейшие шаги правительства будут зависеть от стабильности поставок через международные логистические цепи.

Напомним, 5 марта Пекин приказал крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам страны приостановить экспорт дизельного топлива и бензина. Это решение обусловлено эскалацией конфликта в Персидском заливе, что нарушило поставки сырой нефти из региона.