Сербія заборонила експорт бензину та дизелю поки що на 10 днів: що відомо та які ціни на АЗС

Сьогодні, 9 березня, уряд Сербії заборонив експорт дизельного палива, бензину та сирої нафти. Обмеження діятимуть щонайменше до 19 березня з метою запобігання внутрішньому дефіциту та стрибкам цін на АЗС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє SeeNews.

"Після закінчення терміну дії заборони уряд вирішить, якими будуть подальші дії, зважаючи на ринкову ситуацію", — заявив міністр енергетики Сербії Дубравка Джедович Ханданович.

Головною причиною рішення стала ескалація війни на Близькому Сході між США, Ізраїлем та Іраном. Конфлікт спричинив збої в судноплавстві через Ормузьку протоку, що є ключовим маршрутом для транспортування нафти.

Великі виробники, такі як Ірак, Кувейт та ОАЕ, за наявними даними, вже скоротили видобуток ресурсу. З 27 лютого ф'ючерси на сиру нафту Brent зросли приблизно на 47%. Станом на ранок понеділка вартість бареля нафти перевищила 107 доларів (93 євро).

Ціни на АЗС Сербії

Через ризик різкого зростання цін на АЗС президент Сербії Александар Вучич заявив 6 березня, що уряд планує знизити акцизний збір на пальне. Акцизний збір на етилований бензин наразі становить 76,55 динара ($0,75 США/0,65 євро/32,95 грн) за літр, на неетилований бензин – 72 динари за літр, а на дизельне палиьне – 74,04 динара за літр.

Максимальна роздрібна ціна на дизельне пальне у країні на період з 6 по 13 березня встановлена на рівні 203 динари за літр, тоді як на бензин – 184 динари.

Сербія є великим імпортером енергоносіїв. У 2025 році країна закупила нафти та нафтопродуктів на 2 мільярди євро. Експорт країни у цій галузі значно менший і складає 382 мільйони євро, що на 17% менше за показники попереднього року.

Основними напрямками постачання очищеної нафти з Сербії є Боснія і Герцеговина, Угорщина та Болгарія. Подальші кроки уряду залежатимуть від стабільності постачань через міжнародні логістичні ланцюги.

Нагадаємо, 5 березня Пекін наказав найбільшим нафтопереробним заводам країни призупинити експорт дизельного пального та бензину. Це рішення зумовлене ескалацією конфлікту в Перській затоці, що порушило постачання сирої нафти з регіону.