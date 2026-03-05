Уряд Китаю наказав найбільшим НПЗ країни призупинити експорт дизельного палива та бензину

Пекін наказав найбільшим нафтопереробним заводам країни призупинити експорт дизельного пального та бензину. Це рішення зумовлене ескалацією конфлікту в Перській затоці, що порушило постачання сирої нафти з регіону.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Заводам запропонували зупинити підписання нових контрактів і домовитися про скасування вже узгоджених поставок. Обмеження стосуються компаній "PetroChina Co.", "Sinopec", "CNOOC Ltd.", "Sinochem Group" та приватного заводу "Zhejiang Petrochemical Co.". Виняток зробили тільки для реактивного й бункерного палива на митних сховищах, а також для постачань до Гонконгу та Макао.

Китай отримує майже половину імпорту нафти з Перської затоки, включаючи поставки з Ірану. Після початку атак США та Ізраїлю надходження сировини з цього регіону практично зупинилося. Аналогічні заходи щодо скорочення переробки та зупинки експорту вже почали впроваджувати заводи в Японії, Індонезії та Індії.

Хоча Китай спрямовує більшу частину палива на внутрішній ринок, він залишається третім за обсягами морським експортером в Азії. Поточні дії Пекіна відображають спробу пріоритетно забезпечити власні потреби в умовах поглиблення кризи на Близькому Сході.

Нагадаємо, постачання нафти з Іраку та Кувейту може зупинитися, індійський MRPL вже призупинив експорт.