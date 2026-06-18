Кабмін оголосив конкурс до Наглядової ради "Укргідроенерго": що відомо

7 липня завершується строк дії контрактів п’яти членів Наглядової ради “Укргідроенерго”, серед яких чотири незалежні директори та один представник держави. У зв’язку з цим Кабінет міністрів оголосив конкурсний відбір для формування нового складу наглядового органу стратегічної державної компанії.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

"Укргідроенерго" формує новий склад

Йдеться про чотирьох незалежних членів Наглядової ради - Валентина Гвоздія, Наталію Микольську, Олега Терлецького та Стівена Уолша, а також представника держави Віталія Кушнірова.

У зв’язку із завершенням строку їхніх повноважень держава як акціонер компанії оголосила конкурсний відбір до нового складу Наглядової ради. Організацію конкурсу доручено Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з товариством у межах оновлення наглядових органів стратегічно важливих державних підприємств. Водночас у травні цього року уряд уже призначив нових представників держави до складу Наглядової ради компанії.

За підсумками 2025 року Кабінет міністрів затвердив результати фінансово-господарської діяльності "Укргідроенерго" та визнав роботу товариства ефективною. Чистий прибуток компанії майже на 74% перевищив запланований показник.

Понад 30% чистого прибутку підприємство спрямувало до державного бюджету у вигляді дивідендів. Решту коштів використають на погашення кредитних зобов’язань, відновлення пошкоджених об’єктів, посилення захисту гідротехнічних споруд та реалізацію проєктів із розвитку виробничих потужностей.

Нагадаємо, ЄС та ЄБРР запускають програму кредитування бізнесу до €2,9 млрд. Угоди на €363 млн у вигляді гарантій дозволять залучити значні ресурси для розвитку стартапів, малого та середнього бізнесу, що є критично важливим для відновлення української економіки.