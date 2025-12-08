"Укргідроенерго" оголосило конкурс на посаду гендиректора: які вимоги до кандидатів

Наглядова рада ПрАТ "Укргідроенерго" оголосила старт відбору кандидата на посаду генерального директора компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

Вимоги до кандидата

Зазначається, що наглядова рада шукає лідера великої промислової, інфраструктурної або енергетичної компанії, здатного поєднати:

глибоке розуміння складних технічних систем, енергосистеми та ринку електричної енергії;

сильну фінансову та інвестиційну компетентність; досвід роботи в умовах високої невизначеності, криз та/або війни;

безкомпромісну доброчесність, готовність працювати в інтересах держави, акціонера та суспільства.

Для проведення професійного, незалежного та конкурентного відбору наглядова рада залучила міжнародну консалтингову компанію Korn Ferry як радника з пошуку та оцінки кандидатів.

Також з огляду на стратегічне значення компанії для енергетичної безпеки України, кандидати мають бути готові пройти поліграфне опитування з метою виявлення ризиків та поглиблену перевірку.

Як повідомляється, фінальне рішення щодо призначення генерального директора буде ухвалено з урахуванням найвищих стандартів професіоналізму, етики, державницької позиції та довгострокових інтересів України.

Зауважимо, рішенням наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" від 28 травня 2025 року було задоволено заяву генерального директора підприємства Ігоря Сироти про відставку. Обов’язки керівника компанії тимчасово покладені на Богдана Сухецького.

Про "Укргідроенерго"

ПрАТ "Укргідроенерго" – найбільша гідрогенеруюча компанія України, 100% акцій якої належать державі. Вона відіграє ключову роль у забезпеченні енергетичної незалежності та безпеки країни, експлуатуючи каскад гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій на річках Дніпро та Дністер.

Компанія відіграє ключову роль у балансуванні об’єднаної енергетичної системи України, забезпечуючи маневрову генерацію, системні та допоміжні послуги, а також стійкість енергетики в умовах повномасштабної війни.

До складу компанії входять десять електростанцій, зокрема Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС.

Також до "Укргідроенерго" належала Каховська ГЕС, яка була повністю зруйнована російськими окупантами 6 червня 2023 році.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у липні надав "Укргідроенерго" перші 120 мільйонів євро з обіцяних 200 мільйонів. Ці кошти призначені для відновлення та модернізації українських гідроелектростанцій.

Аудит державних компаній

Кабмін розпочав масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Наглядовим радам ключових держпідприємств, у тому числі "Укргідроенерго", доручено перевірити ефективність контролю за виконавчими органами, дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни та порядку закупівель. Вони також мають вжити заходів для покращення корпоративного управління та посилення відповідальності посадових осіб.