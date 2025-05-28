Ігор Сирота йде з посади гендиректора "Укргідроенерго": хто виконуватиме обов’язки

Рішенням наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" від 28 травня 2025 року було задоволено заяву генерального директора підприємства Ігоря Сироти про відставку. Обов’язки керівника компанії тимчасово виконуватиме Богдан Сухецький.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укргідроенерго".

У повідомленні пресслужби зазначається, що "Укргідроенерго" посідає провідне місце в енергетичній галузі, є фінансово стійкою, організаційно зрілою та зосередженою на реалізації амбітного курсу сталого розвитку й міжнародного партнерства.

"Ігор Сирота залишає компанію на етапі її підйому та найбільшого розквіту — після п’ятнадцяти років наполегливої та послідовної роботи, що перетворила Укргідроенерго на національного лідера гідроенергетики. Він залишає по собі злагоджений професійний колектив, стратегічні проєкти та інституційну спадщину, що є надійною основою для подальших успіхів", — відзначили у компанії.

Варто відзначити, що Ігор Сирота очолив ПрАТ "Укргідроенерго" у червні 2017 року. За свою працю він нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України.

До моменту обрання наглядовою радою відповідно до вимог законодавства нового генерального директора обов’язки керівника компанії тимчасово виконуватиме Богдан Сухецький, який забезпечуватиме безперервність управління та реалізацію поточних завдань компанії.

Нагадаємо, Україна отримає 70 мільйонів доларів від Світового банку (МБРР) для підтримки стабільності роботи української енергосистеми. На чотирьох генеруючих об’єктах ПрАТ "Укргідроенерго" встановлять потужні гібридні системи з виробництва електроенергії. Запланована потужність СЕС – 35,9 МВт.