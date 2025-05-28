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Игорь Сирота уходит с должности гендиректора "Укргидроэнерго": кто будет исполнять обязанности

Игорь Сирота
Игорь Сирота уходит с должности гендиректора ЧАО "Укргидроэнерго". Фото: Укргидроэнерго.

Решением наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго" от 28 мая 2025 было удовлетворено заявление генерального директора предприятия Игоря Сироты об отставке Обязанности руководителя компании будет временно выполнять Богдан Сухецкий.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укргидроэнерго".

В сообщении прессслужбы отмечается, что "Укргидроэнерго" занимает ведущее место в энергетической отрасли, является финансово устойчивой, организационно зрелой и сосредоточенной на реализации амбициозного курса устойчивого развития и международного партнерства.

"Игорь Сирота покидает компанию на этапе ее подъема и наибольшего расцвета — после пятнадцати лет упорной и последовательной работы, которая превратила Укргидроэнерго в национального лидера гидроэнергетики. Он оставляет слаженный профессиональный коллектив, стратегические проекты и институциональное наследие, что является надежной основой для дальнейших успехов", — отметили в компании.

Стоит отметить, что Игорь Сирота возглавил ЧАО "Укргидроэнерго" в июне 2017 года. За свой труд он награжден почетной грамотой Кабинета министров Украины.

До момента избрания наблюдательным советом в соответствии с требованиями законодательства нового генерального директора обязанности руководителя компании будет временно исполнять Богдан Сухецкий, обеспечивающий непрерывность управления и реализацию текущих задач компании.

Напомним, что Украина получит 70 миллионов долларов от Всемирного банка (МБРР) для поддержания стабильности работы украинской энергосистемы. На четырех генерирующих объектах ЧАО "Укргидроэнерго" установят мощные гибридные системы по производству электроэнергии. Планируемая мощность СЭС – 35,9 МВт.

Автор:
Татьяна Ковальчук