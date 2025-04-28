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"Укргидроэнерго" получит от Всемирного банка $70 млн на строительство систем накопления энергии

Каневская ГЭС
"Укргидроэнерго" на четырех объектах установит мощные гибридные системы по производству электроэнергии. / Википедия

Украина получит 70 миллионов долларов от Всемирного банка (МБРР) для поддержки стабильности работы украинской энергосистемы. На четырех генерирующих объектах ЧАО " Укргидроэнерго " установят мощные гибридные системы по производству электроэнергии. Планируемая мощность СЭС – 35,9 МВт.

Об этом сообщила пресс-служба "Укргидроэнерго".

Подписание финансового и гарантийного соглашения между Украиной и МБРР состоялось 25 апреля в Вашингтоне во время весенних встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Проект предусматривает установку систем накопления на четырех генерирующих объектах энерго компании и направлен на расширение ряда вспомогательных услуг, которые компания предоставляет рынку электроэнергии. Планируемая мощность СЭС – 35,9 МВт, аккумуляторных батарей – 197 МВт. В настоящее время идет подготовка к разработке технико-экономического обоснования проекта.

Сотрудничество "Укргидроэнерго" с Всемирным банком

Укргидроэнерго имеет длительный и успешный опыт партнерства со Всемирным банком.

"Сотрудничество Всемирного банка и Укргидроэнерго длится почти 30 лет. За этот период при финансовой поддержке банка реализован ряд чрезвычайно важных проектов, направленных на модернизацию оборудования, повышение эффективности его работы и продление срока эксплуатации наших ГЭС и ГАЭС", — отметил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Напомним, " Укргидроэнерго " получило первый транш в 50 млн евро в рамках кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и правительством Италии по проекту " Аварийное восстановление гидроэлектростанций ".

Автор:
Татьяна Ковальчук