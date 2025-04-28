"Укргідроенерго" отримає від Світового банку $70 млн на будівництво систем накопичення енергії

Україна отримає 70 мільйонів доларів від Світового банку (МБРР) для підтримки стабільності роботи української енергосистеми. На чотирьох генеруючих об’єктах ПрАТ "Укргідроенерго" встановлять потужні гібридні системи з виробництва електроенергії. Запланована потужність СЕС – 35,9 МВт.

Про це повідомила пресслужба "Укргідроенерго".

Підписання фінансової та гарантійної угоди між Україною та МБРР відбулося 25 квітня в Вашингтоні під час весняних зустрічей Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

Проєкт передбачає встановлення систем накопичення на чотирьох генеруючих об’єктах енергокомпанії і спрямований на розширення низки допоміжних послуг, які компанія надає ринку електроенергії. Запланована потужність СЕС – 35,9 МВт, акумуляторних батарей – 197 МВт. Наразі триває підготовка до розроблення техніко-економічного обґрунтування проєкту.

Співпраця "Укргідроенерго" зі Світовим банком

Укргідроенерго має тривалий та успішний досвід партнерства з Світовим банком.

"Співпраця Світового банку та Укргідроенерго триває майже 30 років. За цей період за фінансової підтримки банку реалізовано низку надзвичайно важливих проєктів, спрямованих на модернізацію обладнання, підвищення ефективності його роботи та продовження терміну експлуатації наших ГЕС і ГАЕС ", — зазначив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Нагадаємо, "Укргідроенерго" отримало перший транш у 50 млн євро в межах кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та урядом Італії за проєктом "Аварійне відновлення гідроелектростанцій".