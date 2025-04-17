Восстановление ГЭС: "Укргидроэнерго" получило 50 млн евро от ЕБРР и Италии

"Укргидроэнерго" получило первый транш в 50 млн евро в рамках кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и правительством Италии по проекту "Аварийное восстановление гидроэлектростанций".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Что известно о транше

Денежные средства были предоставлены в марте 2025 года для обеспечения насущной финансовой поддержки Укргидроэнерго.

Первый транш в размере 50 млн. евро из предусмотренных 200 млн евро будет направлен на укрепление ликвидности компании и повышение ее финансовой устойчивости в условиях военного положения.

"Благодарим Правительство Италии и Европейский банк реконструкции и развития за плодотворное сотрудничество в вопросах поддержки ликвидности компании и содействие восстановлению генерирующих мощностей", — отмечает генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

О сделке

Напомним, что 17 февраля 2024 между "Укргидроэнерго", Европейским банком реконструкции и развития и Правительством Италии было подписано кредитное соглашение на общую сумму 200 млн евро в рамках проекта "Аварийное восстановление гидроэлектростанций".

Одновременно был заключен Договор гарантии между Украиной, ЕБРР и Правительством Италии. Проект направлен на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате военной агрессии РФ, что является критически важным для стабильной работы энергосистемы и обеспечения энергетической безопасности страны.

Напомним, Кабмин одобрил привлечение "Укргидроэнерго" дополнительного займа в $70 млн от Международного банка реконструкции и развития для внедрения гибридных энергосистем.