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"Укргидроэнерго" получит $70 млн от МБРР для укрепления энергосистемы: Кабмин согласовал ссуду
Кабмин одобрил привлечение ЧАО "Укргидроэнерго" дополнительного займа в $70 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для внедрения гибридных энергосистем.
Об этом сообщает постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Что известно о привлечении средств
Так, правительство одобрило привлечение ЧАО "Укргидроэнерго" ссуды от Международного банка реконструкции и развития на сумму $70 млн под государственную гарантию.
Денежные средства направлены на дополнительное финансирование инвестиционного проекта по повышению устойчивости энергосистемы и интеграции в европейскую энергосеть.
В частности, проект предусматривает установку гибридных систем накопления на четырех генерирующих объектах общества и направлен на улучшение показателей деятельности и расширение ряда вспомогательных услуг, которые компания предоставляет украинскому рынку электроэнергии.
Справка:
Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЧАО "Укргидроэнерго" — технология совместного производства электроэнергии гидроагрегатами ГЭС и промышленными системами накопления энергии с поддержкой потребления на собственные потребности ГЭС от фотоэлектрических станций является инновационным решением для УГЭ с высокой степенью новизны и рядом положительных результатов для энергосистемы страны, для декарбонизации экономики и производственно-коммерческих показателей деятельности.
Эффект внедрения:
- Установка гибридных установок по производству электроэнергии на основе накопителей значительно улучшит способность компании обеспечивать быстрый резерв поддержания частоты (4 с – 5 мин.), а также резерв регулирования частоты (10 мин. – 105 мин.).
- Добавление аккумуляторного накопителя значительно увеличит скорость линейного изменения графика; диапазон регулировки мощности от Р0 до Pmin; точность работы, тем самым улучшит возможности компании предоставлять услуги по регулированию частоты, что будет способствовать поддержанию подключения к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).