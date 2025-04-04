"Укргидроэнерго" получит $70 млн от МБРР для укрепления энергосистемы: Кабмин согласовал ссуду

Кабмин одобрил привлечение ЧАО "Укргидроэнерго" дополнительного займа в $70 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для внедрения гибридных энергосистем.

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Об этом сообщает постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что известно о привлечении средств

Так, правительство одобрило привлечение ЧАО "Укргидроэнерго" ссуды от Международного банка реконструкции и развития на сумму $70 млн под государственную гарантию.

Денежные средства направлены на дополнительное финансирование инвестиционного проекта по повышению устойчивости энергосистемы и интеграции в европейскую энергосеть.

В частности, проект предусматривает установку гибридных систем накопления на четырех генерирующих объектах общества и направлен на улучшение показателей деятельности и расширение ряда вспомогательных услуг, которые компания предоставляет украинскому рынку электроэнергии.

Справка:

Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЧАО "Укргидроэнерго" — технология совместного производства электроэнергии гидроагрегатами ГЭС и промышленными системами накопления энергии с поддержкой потребления на собственные потребности ГЭС от фотоэлектрических станций является инновационным решением для УГЭ с высокой степенью новизны и рядом положительных результатов для энергосистемы страны, для декарбонизации экономики и производственно-коммерческих показателей деятельности.

Эффект внедрения: