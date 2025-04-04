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"Укргідроенерго" отримає $70 млн від МБРР для зміцнення енергосистеми: Кабмін погодив позику

енергосистема, позика
"Укргідроенерго" розвиватиме гібридні енергосистеми. / Freepik

Кабмін схвалив залучення ПрАТ "Укргідроенерго" додаткової позики у $70 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для впровадження гібридних енергосистем.

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Про це інформує постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що відомо про залучення коштів

Так, уряд схвалив залучення ПрАТ "Укргідроенерго" позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на суму $70 млн під державну гарантію.

Кошти спрямовані на додаткове фінансування інвестиційного проєкту з підвищення стійкості енергосистеми та інтеграції в європейську енергомережу.

Зокрема, проєкт передбачає встановлення гібридних систем накопичення на чотирьох генеруючих об’єктах товариства і спрямований на покращення показників діяльності та розширення низки допоміжних послуг, які компанія надає українському ринку електроенергії.

Довідка:

Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго"  - технологія спільного виробництва електроенергії гідроагрегатами ГЕС та промисловими системами накопичення енергії з підтримкою споживання на власні потреби ГЕС від фотоелектричних станцій  є інноваційним рішенням для УГЕ з високим ступенем новизни та з низкою позитивних результатів для енергосистеми країни, для декарбонізації економіки та виробничо-комерційних показників діяльності компанії.

Ефект впровадження: 

  • Встановлення гібридних установок з виробництва електроенергії на основі накопичувачів значно покращить здатність компанії забезпечувати швидкий резерв підтримки частоти (4 с – 5 хв.), а також резерв регулювання частоти (10 хв. - 105 хв.).
  • Додавання акумуляторного накопичувача значно збільшить швидкість лінійної зміни графіка; діапазон регулювання потужності від Р0 до Pmin; точність роботи, тим самим поліпшить можливості компанії надавати послуги з регулювання частоти, що сприятиме підтримці приєднання до європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).
Автор:
Ольга Опенько