"Укргідроенерго" виходить на ринок гарантій походження електроенергії

На майданчику АТ «Оператор ринку» стартують перші торги гарантіями походження електроенергії. У понеділок, 21 жовтня, на продаж буде виставлено 50 000 МВт*год електроенергії з підтвердженим екологічним походженням.

Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

Зазначається, що гарантії походження електроенергії (ГПЕЕ) надають можливість як виробникам, так і споживачам активно підтримувати розвиток відновлюваної енергетики, підвищувати рівень екологічної відповідальності, отримуючи вигоди як у фінансовому, так і в репутаційному плані.

В "Укргідроенерго" закликали всіх зацікавлених юридичних осіб зареєструватися на відповідних торгових майданчиках і взяти участь в аукціонах з купівлі-продажу гарантій походження електроенергії.

"Ми лише починаємо свій шлях на українському ринку, і попереду багато роботи на державному рівні для стимулювання попиту та зацікавленості в обігу гарантій походження електроенергії. Водночас наявність сертифікованих гарантій відкриває перед нами нові перспективи на європейському ринку, де споживачі активно шукають джерела чистої енергії", - зазначив заступник генерального директора з комерційної діяльності Укргідроенерго Богдан Сухецький.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року в Україні стартував вільний обіг гарантій походження електричної енергії, що є важливою віхою для учасників ринку, які виробляють електроенергію з ВДЕ.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), видала ПрАТ "Укргідроенерго" перші гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), на загальний обсяг 96 441 МВт·год.

НКРЕКП впровадила платформу Grexel, яка містить Реєстр гарантій походження електроенергії з відновлюваних джерел.

"Укргідроенерго" стала першою українською компанією, яка отримала обліковий запис у Реєстрі та задокументувала реальні гарантії походження на платформі Grexel, зробивши важливий крок у напрямку інтеграції на європейський ринок чистої енергії.

Також в Україні запустили майданчик для торгівлі гарантіями походження "зеленої" електроенергії. Детальніше про те, хто може отримати та продавати гарантії "зеленості" електроенергії, читайте в матеріалі Delo.ua.