"Укргидроэнерго" выходит на рынок гарантий происхождения электроэнергии

На площадке АО "Оператор рынка" стартуют первые торги гарантиями происхождения электроэнергии. В понедельник, 21 октября, на продажу будут выставлены 50 000 МВт*ч электроэнергии с подтвержденным экологическим происхождением.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

Отмечается, что гарантии происхождения электроэнергии (ГПЭЭ) позволяют как производителям, так и потребителям активно поддерживать развитие возобновляемой энергетики, повышать уровень экологической ответственности, получая выгоды как в финансовом, так и в репутационном плане.

В "Укргидроэнерго" призвали всех заинтересованных юридических лиц зарегистрироваться на соответствующих торговых площадках и принять участие в аукционах купли-продажи гарантий происхождения электроэнергии.

"Мы только начинаем свой путь на украинском рынке, и предстоит много работы на государственном уровне для стимулирования спроса и заинтересованности в обращении гарантий происхождения электроэнергии. В то же время наличие сертифицированных гарантий открывает перед нами новые перспективы на европейском рынке, где потребители активно ищут источники чистой энергии", – отметил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Укргидроэнерго Богдан Сухецкий.

Напомним, в октябре 2024 года в Украине стартовало свободное обращение гарантий происхождения электрической энергии, что является важной вехой для участников рынка, производящих электроэнергию из ВИЭ.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала ЧАО "Укргидроэнерго" первые гарантии происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на общий объем 96 441 МВт·ч.

НКРЭКУ внедрила платформу Grexel, содержащую Реестр гарантий происхождения электроэнергии из возобновляемых источников.

"Укргидроэнерго" стала первой украинской компанией, получившей аккаунт в Реестре и задокументировав реальные гарантии происхождения на платформе Grexel, сделав важный шаг в направлении интеграции на европейский рынок чистой энергии.

Также в Украине запустили площадку для торговли гарантиями происхождения "зеленой" электроэнергии. Детальнее о том, кто может получить и продавать гарантии "зелености" электроэнергии, читайте в материале Delo.ua.