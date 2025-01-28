Украина получит 200 млн евро от Европейского инвестбанка на восстановление трех ГЭС

Кабинет министров принял решение о привлечении 300 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для поддержки энергетического сектора Украины, из которых 200 миллионов пойдут на восстановление трех ГЭС.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства 28 января.

В частности, речь идет о 200 млн евро от ЕИБ на восстановление пострадавших от российских обстрелов Каневской, Кременчугской и Днепровской ГЭС. Эти средства пойдут на покупку необходимого оборудования для поврежденных объектов.

Также Шмигаль сообщил, что принято решение, которое позволит получить от ЕИБ 100 млн евро для инвестирования в модернизацию централизованного отопления и в энергоэффективность украинских общин. За эти деньги планируется закупить новые котлы, двигатели, турбины и другое оборудование.

Как отметил премьер-министр, у Украины есть обеспеченный ресурс для того, чтобы профинансировать в 2025 году все запланированные расходы.

"По программе Ukraine Facility от Евросоюза в этом году получим более 12 млрд евро. Уверенно выполняем свои обязательства по этому треку. В последнем квартале прошлого года достигли 13 определенных индикаторов. В планах на первый квартал 2025 года достижение еще 16 индикаторов", — отметил он.

Стоит напомнить, что в ноябре 2024 года "Укргидроэнерго" заказало за 976,95 миллиона гривен строительство сооружений противодроновой защиты на Кременчугской гидроэлектростанции. Обосновывая необходимость закупки, гидрогенерирующая компания ссылалась на проведение Россией многочисленных атак на критически важные объекты энергетики и решение, принятое на Ставке верховного главнокомандующего еще 6 сентября 2023 года.