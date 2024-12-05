"Укргидроэнерго" прокомментировало 870-миллионный контракт с попавшим под санкции США бизнесменом

Гидрогенерирующая компания "Укргидроэнерго" заявляет, что на момент подписания договора с турецкой компанией Altair Lojistik ve Ticaret о закупке кабелей год назад не располагала компрометирующей информацией о ее владельце, которым является гражданин Латвии Андрейс Браденс, против которого 4 декабря ввели санкции США.

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Речь идет о результатах аукциона на платформе Prozorro по закупке кабелей 150 и 330 кВ и муфт для строительства комплексного подземного защитного сооружения для основного электротехнического оборудования Днепровской гидроэлектростанции (Запорожье) за 868,7 миллиона гривен. Он был проведен 13 декабря 2023 года, а соответствующий договор с победителем был заключен 25 декабря.

Госкомпания при этом отмечает, что закупка не касается строительства какого-либо защитного сооружения, "как неправильно отмечают некоторые источники". Также там подчеркивают, что сама компания Altair и сейчас не находится ни в каких санкционных списках.

В свою очередь, узнав о решении американских властей по Браденсу, "Укргидроэнерго" "немедленно приступила к проведению дополнительных проверок", по результатам которых обещает принять "соответствующие меры" в соответствии с действующим контрактом и законодательством Украины.

"С целью предотвращения дальнейших манипуляций на эту чувствительную тему, особенно учитывая ситуацию в стране, призываем всех воздержаться от распространения не соответствующей действительности информации. Рекомендуем пользоваться проверенными источниками или обратиться в "Укргидроэнерго" за комментариями", — высказались в компании.

Почему Браденс оказался под санкциями

Отметим, что 4 декабря Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщило о введении санкций против проживающего в Лондоне гражданина Латвии Браденса и еще нескольких человек, в том числе гражданина Украины, связанных с компаниями группы TGR, и против самих этих компаний.

Речь шла о разветвленной международной сети юридических и физических лиц, которые помогают российской элите обходить западные санкции. Также компании из этого пула занимаются, в частности, обменом криптовалюты и услугами по сокрытию источника происхождения средств, что позволяет российским богачам покупать недвижимость в Великобритании, а также способствуют экспорту в Россию электронных компонентов.

В свою очередь, в четверг британское издание Financial Times опубликовало статью с заголовком "Человек, отмывающий деньги для российских шпионов, получил подряд для защиты энергетической инфраструктуры в Украине", сосредоточившись на личности Браденса, накануне попавшего под американские санкции.

На это обратил внимание депутат Верховной Рады Ярослав Железняк (фракция "Голос"), который раскритиковал "Укргидроэнерго" за невнимательность к связям компании-контрагента.

"Наши коррупционеры от энергетики привели к международному скандалу. Речь о Днепровской ГЭС – стратегический объект, который враг постоянно обстреливает... Сейчас "Укргидроэнерго" разводит руками: "На момент заключения контракта все выглядело чисто". Но в реальности в этой "чистоте" уже есть пятна: проверка не выявила связей Браденса с Россией, хотя в открытых источниках этого добра хватало", — подчеркнул он.

В статье FT говорится, что сам Браденс комментировать ее не стал. В "Укргидроэнерго" же изданию заявили, что проект "выполняется согласно условиям контракта" с его компанией. Согласно условиям договора, кабели и кабельные принадлежности должны быть поставлены на ДнепроГЭС конца 2024 года.