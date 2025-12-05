83 кандидати змагатимуться за місця незалежних членів наглядової ради "Енергоатому": серед них є іноземці

На конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом" заявки подали вже 83 кандидати. Затвердити новий склад планують до кінця грудня.

Як пише Delo.ua, про це повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Анна Артеменко, передає "Інтерфакс-Україна".

Змагатимуться на конкурсі

"Були очікування негативні, що після скандалу не прийдуть сильні кандидати – з експертизою і в ядерній енергетиці, і в корпоративному управлінні… Але, за попередньої оцінки, буде досить сильний шорт-лист з 20 сильних, відомих кандидатів, іноземців в тому числі, які будуть готові пройти конкурсний відбір", – наголосила вона

Чиновниця зазначила, що термін подачі заявок на конкурс завершився 4 грудня, а остаточно сформувати наглядову раду "Енергоатому" планують до кінця року.

Артеменко нагадала, що на відміну від початкового рішення, конкурс проводиться за повною процедурою, і це стало можливо завдяки тому, що конкурс на двох незалежних членів розпочався ще у вересні, тож частина підготовчої роботи вже була здійснена професійним рекрутером.

Нагадаємо, на період проведення конкурсу уряд виконуватиме функції наглядової ради "Енергоатому". Ці зміни є частиною плану дій уряду з перезавантаження управління державних компаній, зокрема в енергетичній сфері.

Після корупційного скандалу уряд планує спрямувати близько 20 мільярдів гривень з рахунків НАЕК "Енергоатом" до державного бюджету.

Аудит державних компаній

Кабмін розпочинає масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Наглядовим радам доручено, зокрема:

проаналізувати ефективність системи контролю за діяльністю виконавчих органів підприємств;

перевірити дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни, порядку здійснення закупівель, функціонування систем внутрішнього контролю, управління ризиками та внутрішнього аудиту;

вжити заходів щодо підвищення ефективності корпоративного управління та відповідальності посадових осіб.

Державна аудиторська служба розпочала масштабний аудит "Енергоатому", що є пріоритетним завданням. Перевірка охопить 2023–2025 роки і торкнеться апарату управління підприємства та десяти його філій, серед яких – три атомні електростанції.

Вже розпочато перезапуск "Енергоатому" після корупційного скандалу, включно з відстороненням керівництва.