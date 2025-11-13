Корупція в енергетиці: уряд відсторонив від роботи віцепрезидента "Енергоатому"

На підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління НАЕК "Енергоатом" Якоба Хартмута. Також це зроблять і щодо інших працівників компанії, причетність яких до злочинів нині перевіряють.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд продовжує комплекс рішень для перезапуску менеджменту "Енергоатому".

Крім Хартмута, також відсторонять головного консультанта президента "Енергоатому" Дмитра Басова, якому вже повідомили про підозру та взяли під варту,

Окрім цього, Кабмін доручив відсторонити від роботи таких працівників:

директора з фінансів та бюджетування,

директора з правового забезпечення,

керівника відокремленого підрозділу Централізовані закупівлі.

Свириденко наголосила, що якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників "Енергоатому" до вчинення злочину, тимчасовий виконувач обов’язків голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб.

Нагадаємо, уряд достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатому" та доручив провести аудит компанії у зв’язку з оприлюдненими НАБУ фактами:

аудит закупівель має бути проведений у строк до 15 робочих днів,

повний аудит компанії — у строк до 90 робочих днів.

Матеріали будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам. Звіт буде представлений уряду після завершення роботи аудиторів.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

(на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон); ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

(Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

(Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.