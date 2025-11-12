Справа Міндіча: директора з безпеки "Енергоатому" відправили під варту

Вищий антикорупційний суд відправив під варту виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатому" Дмитра Басова, якого підозрюють у причетності до масштабної корупції в енергетиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Суспільне".

Басова відправили на 60 діб під варту із можливістю внесення застави розміром 40 мільйонів гривень.

Його підозрюють у причетності до масштабної схеми розкрадань у сфері енергетики та отриманні хабара у розмірі 53 тисячі доларів.

У справі "Мідас" НАБУ та САП Басов фігурує під кодовим ім’ям "Тенор" і нібито керував тіньовими закупівлями та фінансовими операціями "Енергоатому".

Прокурор САП заявив, що під час обшуків підозрюваний знищував телефони з метою приховати важливу інформацію.

Під час засідання адвокат Басова Віталій Наумов заперечив причетність Басова до розкрадання коштів і існування злочинної організації.

За словами прокурора, є дані, що Басов планував виїзд з України до Відня, а також має відкриті рахунки за кордоном.

Сам Басов заявив, що не вчиняв ніяких правопорушень, не знає людей, які фігурують у справі, а ім'я бізнесмена Тимура Міндіча почув у медіа. Сума застави, про яку просить для нього прокурор, для нього, мовляв, "непід'ємна".

У справі про корупцію в енергетиці, підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

(на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон); ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

(Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

(Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.