Дело Миндича: директора по безопасности "Энергоатома" отправили под стражу

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу исполнительного директора по безопасности НАЭК "Энергоатома" Дмитрия Басова, подозреваемого в причастности к масштабной коррупции в энергетике.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Суспільне".

Басов был отправлен на 60 суток под стражу с возможностью внесения залога в размере 40 миллионов гривен.

Его подозревают в причастности к масштабной схеме хищений в сфере энергетики и получении взятки в размере 53 тысяч долларов.

В деле "Мидас" НАБУ и САП Басов фигурирует под кодовым именем "Тенор" и якобы руководил теневыми закупками и финансовыми операциями "Энергоатома".

Прокурор САП заявил, что во время обысков подозреваемый уничтожал телефоны с целью скрыть важную информацию.

Во время заседания адвокат Басова Виталий Наумов отрицал причастность Басова к хищению средств и существованию преступной организации.

По словам прокурора, есть данные, что Басов планировал выезд из Украины в Вену, а также открытые счета за рубежом.

Сам Басов заявил, что не совершал никаких правонарушений, не знает людей, фигурирующих в деле, а имя бизнесмена Тимура Миндича услышал в медиа. Сумма залога, о которой просит для него прокурор, для него, мол, "неподъемная".

По делу о коррупции в энергетике подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

(на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон ); экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (рокет);

(рокет); исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (тенор);

(тенор); еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (решик), Леся Устименко и Людмила Зорина .

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

На фоне новостей президент Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.