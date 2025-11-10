Отмывание денег в энергетике: НАБУ разоблачило "черную бухгалтерию" на 100 миллионов долларов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило схему легализации незаконно полученных средств в сфере энергетики на сумму около 100 млн долларов. Отдельный офис преступной организации в центре Киева вел "черную бухгалтерию" и организовывал отмывание денег.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

НАБУ сообщает о схеме "Легализация"

Отдельный офис преступной организации в центре Киева отвечал за легализацию незаконно полученных средств. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, ранее фигурировавшего в уголовном производстве НАБУ и САП.

В этом офисе вели "черную бухгалтерию", производился строгий учет средств и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в том числе выдача наличных, проводилась за пределами Украины.

За предоставление услуг посторонним лицам офис получал вознаграждение в виде процента от сумм сделок. В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долларов.

О коррупционной схеме

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники получали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему контроля шлагбаум.

К реализации схемы были привлечены бывший заместитель руководителя Фонда госимущества, ставший советником министра энергетики, и бывший правоохранитель - исполнительный директор по физической защите АО "Энергоатом". Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Что известно об обысках

По словам народного депутата Ярослава Железняка, среди установленных в настоящее время участников преступной организации:

бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк;

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов;

бизнесмен – руководитель преступной организации Тимур Миндич;

четыре человека – работники бэк-офиса по легализации средств.

Ранее нардеп сообщил, что в ходе операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики НАБУ пришло с обысками к министру юстиции Герману Галущенко, который был министром энергетики.

В то же время НАБУ сообщило только об обысках в "Энергоатоме", без упоминания Тимура Миндича или Галущенко. По данным ведомства, следствие длилось 15 месяцев, в его рамках проведено более 70 обысков с участием всех детективов Нацбюро и записаны тысячи часов аудиозаписей.

В свою очередь в "Энергоатоме" предоставили комментарий об обысках, проводимых антикоррупционными органами: говорят, что не препятствуют следственным действиям.