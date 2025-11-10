Запланована подія 2

Відмивання грошей у енергетиці: НАБУ викрило "чорну бухгалтерію" на 100 мільйонів доларів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило схему легалізації незаконно отриманих коштів у сфері енергетики на суму близько 100 млн доларів. Окремий офіс злочинної організації в центрі Києва вів "чорну бухгалтерію" та організовував відмивання грошей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

НАБУ повідомляє про схему "Легалізація"

Окремий офіс злочинної організації в центрі Києва відповідав за легалізацію незаконно отриманих коштів. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, який раніше фігурував у кримінальному провадженні НАБУ та САП.

У цьому офісі вели "чорну бухгалтерію", здійснювався суворий облік коштів і організовувалося відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.

За надання послуг стороннім особам офіс отримував винагороду у вигляді відсотка від сум операцій. Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн доларів США.

Про корупційну схему

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в НАЕК Енергоатом", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

До реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ "Енергоатом". Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Що відомо про обшуки

За словами народного депутата Ярослава Железняка, серед встановлених наразі учасників злочинної організації: 

  • колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк;
  • виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов;
  • бізнесмен – керівник злочинної організації Тимур Міндіч;
  • четверо осіб – працівників бек-офісу з легалізації коштів.

Раніше нардеп повідомив, що у ході операції з викриття корупції у сфері енергетики НАБУ прийшло з обшуками до міністра юстиції Германа Галущенка, який був міністром енергетики.

Водночас НАБУ повідомило лише про обшуки в "Енергоатомі", без згадок про Тимура Міндіча чи Галущенка. За даними відомства, слідство тривало 15 місяців, у його рамках проведено понад 70 обшуків за участю всіх детективів Нацбюро та записано тисячі годин аудіозаписів.

У свою чергу в "Енергоатомі" надали коментар щодо обшуків, які проводять антикорупційні органи: кажуть, що не перешкоджають слідчим діям.

Автор:
Ольга Опенько