В "Енергоатомі" прокоментували обшуки, які проводять антикорупційні органи

"Енергоатом" повідомив про обшуки / Укрінформ

10 листопада в офісі Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" проходять слідчі дії, які здійснюють представники НАБУ та САП. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що компанія повністю співпрацює зі слідством, надає всі запитувані матеріали та сприяє об’єктивному та прозорому розслідуванню.

"Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з’ясуванні всіх обставин", - йдеться в повідомленні.

Про корупційну схему

НАБУ викрило корупційну схему в АТ "НАЕК Енергоатом", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

До реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ "Енергоатом". Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Що відомо про обшуки

За словами народного депутата Ярослава Железняка, серед встановлених наразі учасників злочинної організації: 

  • колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк;
  • виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов;
  • бізнесмен – керівник злочинної організації Тимур Міндіч;
  • четверо осіб – працівників бек-офісу з легалізації коштів.

Раніше нардеп повідомив, що 10 листопада у ході операції з викриття корупції у сфері енергетики НАБУ прийшло з обшуками до міністра юстиції Германа Галущенка, який був міністром енергетики.

Водночас в НАБУ повідомили лише про обшуки в "Енергоатомі". Про Міндіча і Галущенка не згадується. Там додали, що слідство тривало 15 місяців, проведено понад 70 обшуків, до яких були залучені всі детективи Нацбюро. Записано тисячі годин аудіозаписів. 

Автор:
Ольга Опенько