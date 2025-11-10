Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
До Верховної Ради подано постанови про звільнення міністрів Галущенка та Гринчук після обшуків НАБУ

Галущенко та Гринчук
Герман Галущенко та Світлана Гринчук / Урядовий портал

До парламенту подано постанови про звільнення колишнього міністра енергетики, а нині очільника Міністерства юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Звільнення Галущенка

Нардеп зауважив, що подав до парламенту постанову про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції , але який "де-факто міністр енергетики".

Причиною Железняк вказує системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та звʼязки із зрадником Андрієм Деркачем.

Нардеп розповів, що НАБУ провело обшуки у Ігоря Миронюка, який був до цього радником міністра енергетики Германа Галущенка.

"Саме Миронюка називали мої джерела "смотрящим" від Германа по багатьох питаннях. До його офісу (точніше бек-офісу) запрошували на розмови підрядників різних проєктів на державних енергетичних компаніях. А ще знаєте який факт? До цього пан Миронюк був помічником і дуже близькою особою зрадника Андрія Деркача, який, до речі, теж не чужий і пану Галущенку був", - наголосив Железняк.

Звільнення очільниці Міненерго

Також нардеп подав постанову до Ради про звільнення зі своєї посади "де-юре" міністра енергетики Світлану Гринчук.

"Вона теж представник інтересів Тимура Міндіча в уряді, до цього представляла його інтереси на посаді міністра екології", - наголосив Железняк.

Зауважимо, у липні під час перестановок у Кабміні, колишній міністр енергетики Герман Галущенко став міністром юстиції, а Світлана Гринчук очолила Міненерго.

Корупція в енергетиці

10 листопада, як повідомив раніше Железняк, у ході операції з викриття корупції у сфері енергетики НАБУ прийшло з обшуками до міністра юстиції Германа Галущенка, який був міністром енергетики.

Також обшуки проходять в компанії "Енергоатом" та в бізнесмена й співвласника фірми "Квартал 95" Тимура Міндіча у рамках справи про розкрадання державних коштів.

Автор:
Світлана Манько