ЄБРР надав Kernel $45 млн кредиту на будівництво сонячної електростанції в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вперше від початку повномасштабної війни надав “Кернел” Андрія Веревського фінансування, підписавши угоду про кредит у розмірі $45 млн дол.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в пресрелізі.

Відповідне рішення було затверджене Радою директорів банку і підписане у рамках бізнес-саміту Україна-ЄС в Брюсселі.

Загалом вартість проєкту складе орієнтовно $86 млн. Окрім ЄБРР, йдуть перемовини з іншими міжнародними кредиторами, а решту інвестицій профінансує Кернел. Часткове покриття ризику перших збитків забезпечується Європейським Союзом в межах Інвестиційної програми для України (UIF).

Проєкт передбачає будівництво на півдні України сонячної електростанції потужністю 106 МВт із системами накопичення енергії. Очікується, що станція щороку вироблятиме близько 141 ГВт·год електроенергії з відновлюваних джерел та дозволить скоротити викиди вуглекислого газу приблизно на 82,5 тис. тонн.

Після завершення будівництва лінії електропередачі об’єкт інтегрують до Об’єднаної енергосистеми України. Станція постачатиме "зелену" електроенергію на внутрішній ринок, посилюючи енергетичну стійкість країни.

СЕО Kernel Євген Осипов зазначив, що розвиток відновлюваної енергетики є одним із ключових інвестиційних пріоритетів компанії. За його словами, Україна нині стикається з дефіцитом генерації через вразливість великих енергетичних об’єктів, тому компанія робить ставку на розподілену генерацію - зокрема сонячну та вітрову енергетику, а також системи накопичення енергії.

Він додав, що запуск нових потужностей є внеском Kernel у зміцнення енергетичної безпеки держави.

Загалом стратегія компанії передбачає формування портфеля проєктів у сфері "зеленої" енергетики загальною потужністю до 600 МВт. Орієнтовний обсяг інвестицій у цей напрям становить близько $400 млн.

Для довідки

Ukraine Investment Framework (UIF) - це інвестиційний механізм у межах програми ЄС Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро, спрямований на відновлення та модернізацію економіки України. Програма підтримує бізнес, який постраждав від війни, та інвестує у розвиток сталої інфраструктури, енергоефективності й "зелених" технологій.

У межах UIF фінансування ЄБРР підсилюється гарантіями ЄС через програму HI-BAR. Вона знижує ризики для інвесторів і допомагає залучати кошти у проєкти в енергетиці та промисловості - зокрема у відновлювану енергетику, кліматичні технології та напрями, де ринок потребує додаткової підтримки.

Раніше повідомлялося про те, що Kernel розпочав міжнародний аудит своїх екологічних проєктів за світовим стандартом Verra. Процес спрямований на зменшення викидів вуглецю та проводиться спільно з партнером Sentinel Earth. Метою проєкту є отримання вуглецевих сертифікатів.