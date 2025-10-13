"Кернел" побудує найпотужнішу сонячну електростанцію у Чернівецькій області потужністю 250 МВт

У Кіцманській територіальній громаді Чернівецької області ТОВ “Чернівці Солар”, власником якого є ТОВ “Кернел-Трейд”, планує збудувати найпотужнішу сонячну електростанцію у західному регіоні потужністю 250 МВт.

Як пише Delo.ua, про це інформує Молодий буковинець.

Про сонячну електростанцію

"Це один із найбільших стратегічних напрямків і проєктів у громаді за весь час існування. Він дозволить нам створити додаткові робочі місця, заучити кошти у громаду і також допомогти ЗСУ. Наразі провели усі етапи підготовки – від земельних питань до погоджень з інвесторами", - зазначив виконувач обов’язків міського голови Кіцманя Іван Семенюк.

У Кіцманській громаді запевняють, що завдяки цьому отримають інвестицій у бюджет громади на 5 млд гривень.

Сонячна електростанція буде розташована на території площею 212 гектарів. На першому етапі будівництва надходження до бюджету громади складатимуть 8,6 млн грн на рік, а згодом вони зростуть до 12 млн грн на рік.

Договір оренди земельної ділянки укладено на 25 років, а загальний обсяг інвестицій у проєкт становитиме 5 млрд грн.

Монтаж сонячної електростанції планується вже навесні 2026 року. Наразі завершується проєктування, після чого інвестор розпочне монтаж та реалізацію першої черги станції.

За потужністю ця електростанція буде порівнянна з Нікопольською СЕС — однією з найбільших в Україні.

Про інвестора

Інвестором виступає ТОВ "Чернівці Солар". Згідно з даними Opendatbot, компанія була заснована 17 грудня 2024 року зі статутним капіталом 500 тис. гривень.

Основним видом діяльності є виробництво електроенергії. Крім того, компанія займається передачею та розподілом електроенергії, будівництвом споруд електропостачання та телекомунікацій, а також електромонтажними роботами.

Власником ТОВ "Чернівці Солар" є компанія "Кернел-Трейд" (Україна), а кінцевим бенефіціарним власником — Андрій Михайлович Веревський , який володіє 100% статутного капіталу.

