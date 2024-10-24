НБУ курс:

USD

41,27

--0,06

EUR

44,44

--0,27

Готівковий курс:

USD

41,50

41,47

EUR

45,05

44,90

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Енергетика
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Волині з'явиться нова вітрова електростанція з понад 20 вітряків

На Волині з'явиться нова вітрова електростанція з понад 20 вітряків
Фото: https://t.me/volynskaODA

У Володимирському районі Волинської області зводять вітрову електростанцію, яка складатиметься з понад 20 вітряків. Її будівництвом займається компанія "Онур Груп".

Про це повідомив очільник Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

"Попри війну та щоденні виклики, з якими стикається бізнес, на Волині продовжують створювати нові потужні виробництва. Переконався в цьому особисто, побачивши масштаби будівництва вітрової електростанції на Володимирщині", - йдеться в його повідомленні.

Фото 2 — На Волині з'явиться нова вітрова електростанція з понад 20 вітряків
Фото 3 — На Волині з'явиться нова вітрова електростанція з понад 20 вітряків
Фото 4 — На Волині з'явиться нова вітрова електростанція з понад 20 вітряків
Фото 5 — На Волині з'явиться нова вітрова електростанція з понад 20 вітряків
Фото 6 — На Волині з'явиться нова вітрова електростанція з понад 20 вітряків
Фото 7 — На Волині з'явиться нова вітрова електростанція з понад 20 вітряків

Погуляйко зауважив, що зведення ВЕС не просте завдання, адже проєкт передбачає значні інвестиції, які спрямовані не лише на встановлення самих генераторів, а й на створення необхідної інфраструктури.

Зокрема, за його словами, це включає систему доріг, необхідних для спорудження об’єкту, обслуговування і експлуатації. Ними ж зможуть користуватись і жителі навколишніх населених пунктів.

Також очільник ОДА відзначив важливість того, що вітроелектростанція дасть не лише електроенергію області, а й робочі місця та сприятиме розвитку місцевої інфраструктури.

Нагадаємо, у серпні на Закарпатті у тестовому режимі запрацювала перша в регіоні вітрова електростанція потужністю 1,8 МВт.

Також повідомлялося, що на Львівщині вже понад півроку працює найбільша на заході України вітрова електростанція. Вона генерує 5% від всього споживання області і здатна повністю забезпечити енергією три міста завбільшки як Самбір.

Згідно з даними Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), станом на початок 2024 року загальна встановлена потужність українських ВЕС становила 1,9 ГВт, з яких 71% розташовані на тимчасово окупованій території. У 2022-2024 рр. в експлуатацію було введено три нові ВЕС потужністю 238 МВт, зокрема - вітроелектростанцію в Миколаївській області.

Автор:
Ольга Колесніченко