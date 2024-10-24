На Волині з'явиться нова вітрова електростанція з понад 20 вітряків

У Володимирському районі Волинської області зводять вітрову електростанцію, яка складатиметься з понад 20 вітряків. Її будівництвом займається компанія "Онур Груп".

Про це повідомив очільник Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

"Попри війну та щоденні виклики, з якими стикається бізнес, на Волині продовжують створювати нові потужні виробництва. Переконався в цьому особисто, побачивши масштаби будівництва вітрової електростанції на Володимирщині", - йдеться в його повідомленні.

Погуляйко зауважив, що зведення ВЕС не просте завдання, адже проєкт передбачає значні інвестиції, які спрямовані не лише на встановлення самих генераторів, а й на створення необхідної інфраструктури.

Зокрема, за його словами, це включає систему доріг, необхідних для спорудження об’єкту, обслуговування і експлуатації. Ними ж зможуть користуватись і жителі навколишніх населених пунктів.

Також очільник ОДА відзначив важливість того, що вітроелектростанція дасть не лише електроенергію області, а й робочі місця та сприятиме розвитку місцевої інфраструктури.

Нагадаємо, у серпні на Закарпатті у тестовому режимі запрацювала перша в регіоні вітрова електростанція потужністю 1,8 МВт.

Також повідомлялося, що на Львівщині вже понад півроку працює найбільша на заході України вітрова електростанція. Вона генерує 5% від всього споживання області і здатна повністю забезпечити енергією три міста завбільшки як Самбір.

Згідно з даними Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), станом на початок 2024 року загальна встановлена потужність українських ВЕС становила 1,9 ГВт, з яких 71% розташовані на тимчасово окупованій території. У 2022-2024 рр. в експлуатацію було введено три нові ВЕС потужністю 238 МВт, зокрема - вітроелектростанцію в Миколаївській області.