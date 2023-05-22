ДТЕК запустив нову вітрову електростанцію на півдні України

Компанія ДТЕК успішно запустила нову вітроелектростанцію в Миколаївській області. Цей проект стає першою в світі вітроелектростанцією, яка була побудована в умовах воєнного конфлікту. Перша фаза Тилігульської вітроелектростанції, розташованої всього за 100 км від окупованої російськими військами території Миколаївської області, вже почала виробляти екологічно чисту електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Згідно з повідемленням, ВЕС складається з 19 турбін, які мають загальну встановлену потужність 114 МВт та здатні виробляти до 390 тисяч кВт-год. Такого обсягу енергії достатньо, щоб забезпечити електроенергією 200 000 домогосподарств на рік.

На електростанції встановлені турбіни EnVentus потужністю 6 МВт від данського виробника Vestas.

За словами представників компанії, вже заплановано встановлення ще 64 турбін у другій черзі будівництва Тилігульської вітроелектростанції. Після завершення робіт загальна потужність станції сягне 500 МВт, що зробить її найбільшою вітроелектростанцією у Східній Європі.

Міжнародне енергетичне агентство вважає, що енергетична криза, яка виникла у світі через вторгненням Росії в Україну, швидше за все, прискорить глобальний перехід до "чистої енергії", зокрема отриманої від вітрових- та сонячних станцій.