ДТЭК запустил новую ветровую электростанцию на юге Украины

Компания ДТЭК успешно запустила новую ветроэлектростанцию в Николаевской области. Этот проект становится первой в мире ветроэлектростанцией, построенной в условиях военного конфликта. Первая фаза Тилигульской ветроэлектростанции, расположенной всего в 100 км от оккупированной российскими войсками территории Николаевской области, уже начала производить экологически чистую электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, ВЭС состоит из 19 турбин, имеющих общую установленную мощность 114 МВт и способных производить до 390 тысяч кВт-ч. Такого объема энергии достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 200 000 домохозяйств в год.

На электростанции установлены турбины EnVentus мощностью 6 МВт от датского производителя Vestas.

По словам представителей компании, уже запланирована установка еще 64 турбин во второй очереди строительства Тилигульской ветроэлектростанции. После завершения работ общая мощность станции достигнет 500 МВт, что сделает ее самой большой ветроэлектростанцией в Восточной Европе.

Международное энергетическое агентство считает, что энергетический кризис, возникший в мире из-за вторжения России в Украину, скорее всего, ускорит глобальный переход к "чистой энергии", в частности полученной от ветровых и солнечных станций.