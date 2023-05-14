В ДТЭК допускают отключения света зимой из-за меньшего запаса мощности

Летом 2023 года отключения электроэнергии в Украине не прогнозируются, тогда как зимой они возможны. Об этом заявил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

По его словам, в июне-июле возможен дефицит электроэнергии из-за ремонта блоков атомных электростанций. Однако веерные отключения не ожидаются, ведь этот дефицит может покрыть импорт электроэнергии.

"Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть дефицит, условный, импортом, то до веерных отключений мы не дойдем во время летнего периода", – сказал Сахарук.

При этом он отметил, что проблемной может быть следующая зима.

"Потому что мы войдем в нее со значительно меньшим запасом мощности, прочности, потому что у нас 75% тепловой генерации повреждены или разрушены. Только нашей компании нужно отремонтировать девять энергоблоков общей мощностью 1,5 ГВт, на что нужно 5,5 млрд грн [ ...] Поэтому возможны отключения не сейчас, а зимой", – сказал представитель ДТЭК.

Сахарук добавил, что для недопущения этого нужно защищаться от попаданий и разрушений в результате обстрелов. Также важно финансирование ремонтной кампании.

Напомним, в Центре исследований энергетики прогнозируют, что дефицит в энергосистеме Украины может возникнуть в июле-августе. Там это также связывают с ремонтом энергоблоков АЭС.