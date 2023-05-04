Эксперты спрогнозировали, когда в Украине может возникнуть дефицит в энергосистеме

В Центре исследований энергетики прогнозируют, что в июле-августе в Украине может возникнуть дефицит в энергосистеме в связи с техническими особенностями работы системы в целом.

Об этом 4 мая сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в Media Center Ukraine.

"Во время паводка, когда "Укргидроэнерго" крупными гидростанциями имело возможность снабжать украинцев электричеством, к сожалению, атомные блоки не были выведены на ремонт. Но судя по тому, что они не на ремонте сейчас, они должны пойти на ремонт летом. А это значит, что летний пик, а это случается в июле и августе обязательно, практически нечем покрывать. То есть у нас будет ощутимый дефицит электроэнергии, именно генерации", – пояснил он.

Эксперт предполагает, что дефицит можно покрыть импортом э/э, но в таком случае электроэнергия будет значительно дороже.

Если же импорта недостаточно энергетики могут запускать энергоблоки, работающие на газе. Но такое решение, как предостерегает Харченко, отразится на возможности накапливать газ для отопительного сезона.

В "Укрэнерго" также ожидают дефицит электроэнергии летом. Там это объясняют повреждениями электростанций вследствие войны.

Напомним, что недавно массированный удар по Украине нанес значительные повреждения сетевой инфраструктуры в Херсонской и Днепропетровской областях.