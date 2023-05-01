Из-за обстрелов отсутствует электроэнергия в Днепропетровской и Херсонской областях

Массированный удар по Украине этой ночью нанес значительные повреждения сетевой инфраструктуры в Херсонской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Вечером 30 апреля и в ночь на 1 мая враг нанес очередной массированный удар по Украине. Повреждения объектов, генерирующих электроэнергию, не зафиксированы. Однако существенно повреждены распределительные сети", - говорится в сообщении.

Как следствие, обесточена часть потребителей в Днепре и области. Также усложнилась ситуация с электроснабжением в Херсонской области - из-за обстрелов обесточено более 11 тысяч абонентов в городе Херсон и 7, 1 тысячи - в области.

В Минэнерго отмечают, что полное устранение повреждений будет продолжаться несколько суток.

"Энергетическая инфраструктура ежедневно попадает под обстрелы оккупантов в разных областях страны. Но наши энергетики пытаются вернуть свет людям как можно скорее, часто рискуя собственной жизнью и здоровьем", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он добавил, что энергетики выполняют работы по возобновлению поставок электроэнергии круглосуточно.

В частности, за минувшие сутки подключили более 7 тысяч абонентов в Донецкой области и около 3 тысяч - в Сумской области.

Напомним, число пострадавших в результате российского ракетного удара по Павлоградскому району Днепропетровской области выросло до 34.

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